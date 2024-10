Ισραήλ: Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από επιδρομές με drones εναντίον στελεχών της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Times of Israel, τα drones διευθύνονται από στρατεύματα της 636ης Μονάδας Συλλογής Μάχης Πληροφοριών.

Η μονάδα επιχειρεί παράλληλα με την 36η Μεραρχία στο νότιο Λίβανο και χρησιμοποιεί drones για να εντοπίσει μέλη της Χεζμπολάχ.

The IDF releases footage of drone strikes on Hezbollah operatives in southern Lebanon, directed by troops of the 636th Combat Intelligence Collection Unit.

The unit is operating alongside the 36th Division in southern Lebanon, and using drones to identify Hezbollah members.

October 9, 2024