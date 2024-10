ΗΠΑ: Μαζικές μηνύσεις Πολιτειών κατά TikTok

Οι αγωγές βασίζονται σε εθνική έρευνα για το TikTok, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2022 από γενικούς εισαγγελείς πολλών πολιτειών, όπως η Καλιφόρνια, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ. Όλες οι καταγγελίες κατατέθηκαν στη δικαιοσύνη.

Στο επίκεντρο κάθε αγωγής, σύμφωνα με το Associated Press, βρίσκεται ο αλγόριθμος του TikTok, ο οποίος τροφοδοτείται από τα βίντεο που βλέπουν οι χρήστες στην πλατφόρμα, προτείνοντάς τους περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά τους.

Οι αγωγές στέκονται επίσης στα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που εθίζουν τα παιδιά στην πλατφόρμα, όπως η δυνατότητα ατελείωτου «σκρολαρίσματος», οι ειδοποιήσεις και τα διάφορα φίλτρα προσώπου.

Το TikTok δεν επιτρέπει σε παιδιά κάτω των 13 ετών να εγγραφούν στην κύρια υπηρεσία του και περιορίζει μέρος του περιεχομένου του για όσους είναι κάτω των 18 ετών.

Ωστόσο, η Ουάσιγκτον και πολλές άλλες πολιτείες ανέφεραν στην αγωγή τους ότι τα παιδιά μπορούν εύκολα να παρακάμψουν αυτούς τους περιορισμούς, αποκτώντας πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενηλίκους.

