Ισραήλ: Βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση στην Μπερσέεμπα

Τουλάχιστον μία 25χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και ακόμη 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες – που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί από την αστυνομία – ο δράστης αρχικά επιτέθηκε με μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια άρπαξε ένα όπλο από φρουρό και άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας αρκετά άτομα.

Οι περισσότεροι τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είχαν τραύματα από πυρά, ενώ κάποιοι είχαν τραύματα από μαχαίρι ή άλλο αμβλύ αντικείμενο καθώς και από θραύσματα.

Αυτόπτες μάρτυρες έχουν ανεβάσει βίντεο στα social media.

7 WOUNDED IN ATTACK AT BEERSHEBA CENTRAL BUS STATION, ISRAEL

A brutal attack in Beersheba left 7 victims, including a 20-year-old woman in critical condition and another in moderate to severe condition.

4 others are reported to be in moderate condition, with one victim… https://t.co/o0qLS93SqD pic.twitter.com/6NAIe1KJ0W

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 6, 2024