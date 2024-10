Σκηνές αποκάλυψης στη Βηρυτό, ενώ όλοι περίμεναν το χτύπημα στο Ιράν (βίντεο)

Ανταποκριτές του BBC και του Γαλλικού Πρακτορείου κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6 τεράστιες εκρήξεις. Υπάρχουν αναφορές για πολλά θύματα. Στα σημεία των επιθέσεων έχουν σπεύσει ασθενοφόρα.

Οι φωτογραφίες που μεταδίδουν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία και τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media παραπέμπουν σε σκηνές αποκάλυψης. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι η Βηρυτός θυμίζει ολοένα και περισσότερο την ισοπεδωμένη Γάζα, όπου το μαρτύριο δεν έχει τέλος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η μεγαλύτερη από τις εκρήξεις στη Βηρυτό προήλθε πιθανότατα από πλήγμα σε πρατήριο βενζίνης.

O ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι χτύπησε στόχους της Χεζμπολάχ, αποφεύγοντας να δώσει την όποια λεπτομέρεια για αυτούς.

BREAKING: Intense bombing of Beirut by Israel currently underway. pic.twitter.com/YQXq54XINk

— Apex Episodes (@ApexEpisodes) October 5, 2024