Γάζα: Η «διαθήκη» μιας 10χρονης – «Αν μαρτυρήσω, σας παρακαλώ να μην φωνάζετε στον αδελφό μου»

“Η επιθυμία μου αν μαρτυρήσω … σας παρακαλώ μην κλαίτε για μένα, γιατί απλά πονάει να σας βλέπω να κλαίτε. Θέλω τα ρούχα μου να δοθούν σε όσους έχουν ανάγκη και τα κουτιά με τις χάντρες, το χαρτζιλίκι, τα βιβλία, τα τετράδια και τα παιχνίδια μου να μοιραστούν στα ξαδέλφια μου. Σας παρακαλώ, μην φωνάζετε στον αδελφό μου τον Αχμάντ. Ελπίζω να τιμήσετε τη θέλησή μου», έγραψε.

Ten-year-old Rasha Al-Ar’eer and her 11-year-old brother, Ahmad, were killed when Israeli airstrikes targeted their home in eastern Gaza City. After being brutally killed by Israeli forces, their family discovered a small handwritten note left by Rasha. In her childlike… pic.twitter.com/Z2hTZPMHvh

— State of Palestine – MFA (@pmofa) October 4, 2024