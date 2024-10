G7: Καταδικάζει την επίθεση του Ιράν και… «ανησυχεί» για τον Λίβανο

«Εμείς, οι ηγέτες της G7, εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την άμεση στρατιωτική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ, η οποία συνιστά σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα», σημειώνεται.

Η G7 κάνει λόγο για έναν «επικίνδυνο κύκλο επιθέσεων και αντιποίνων», που «κινδυνεύει να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, κάτι που δεν συμφέρει κανέναν. Ως εκ τούτου, καλούμε όλους τους περιφερειακούς παράγοντες να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση. Ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να εμπλακούν εποικοδομητικά για την αποκλιμάκωση των σημερινών εντάσεων. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνει σεβαστό.

»Την παραμονή της τραγικής επετείου των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καταδικάζουμε για άλλη μια φορά με τον πιο έντονο τρόπο αυτές τις αδικαιολόγητες πράξεις σκόπιμης βίας και συμπαραστεκόμαστε στις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων που πήρε η Χαμάς».

We, the Leaders of the @G7, express deep concern over the deteriorating situation in the #MiddleEast and condemn in the strongest terms Iran’s direct military attack against Israel, which constitutes a serious threat to regional stability.

Cessation of hostilities is needed.…

