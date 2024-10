Ύπατος αρμοστής… καταδίκης: Γιατί ο Μπορέλ έχει την πιο ανούσια δουλειά στην Ε.Ε.

Το Politico χαρακτηρίζει τον κ. Μπορέλ «επίτροπο καταδίκης», εστιάζοντας σε δηλώσεις του που αποδοκιμάζει πολλές καταστάσεις. Διερωτάται, ωστόσο, αν πέτυχε πραγματικά κάτι κατά τη θητεία του.

Josep Borrell, EU’s commissioner for condemnation — ahem, foreign policy chief — is on his way out.

Have his frequent indignant missives over the last year actually achieved anything?

You be the judgehttps://t.co/jvwradsYxh

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 3, 2024