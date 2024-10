Ιαπωνία: Αμερικανική βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εξερράγη σε αεροδρόμιο – πρώην βάση των Καμικάζι (βίντεο)

Η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα μιας μή εκραγείσης αμερικανικής βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, που -προφανώς- ουδέποτε είχε ανιχνευθεί.

Το Μιγιαζάκι αποτελούσε βάση του Ιαπωνικού Ναυτικού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε δεχθεί σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Θεωρείται δε ότι η βόμβα εκείνη ήταν το αποτέλεσμα αμειρκανικής επιχείρησης για να ανακοπούν οι επιθέσεις των «καμικάζι».

Μέσα στην έκταση του ίδιου αεροδρομίου, είχαν ξαναβρεθεί βόμβες τόσο το 2011 όσο και το 2021.

An explosion rocked the airport in #Japan‘s Miyazaki Prefecture. According to local media, one of the taxiways was damaged.

The reasons for the incident are still being determined; the next flights have been cancelled. pic.twitter.com/TTtJeF8BSF

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) October 2, 2024