Τρομοκρατική επίθεση στη Γιάφα: Εσωσε με το σώμα της το 9 μηνών βρέφος της προτού πέσει νεκρή…

Οπως η ιστορία της 33χρονης Ινμπάρ Σεγκέβ.

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα η 33χρονη κατάφερε να διασώσει το μόλις 9 μηνών βρέφος της, χρησιμοποιώντας το σώμα της.

One of the victims from yesterday’s terrorist attack in Tel Aviv, Inbar Segev-Vigder, murdered while shielding her 9 month old son Ari.

She saved his life.

There are no words. Only heartbreak .

May the memory of the victims be a blessing. pic.twitter.com/3nI2jLzem7

