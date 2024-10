Το Ισραήλ ετοιμάζει «σφοδρό πλήγμα» στο Ιράν: Πετρελαϊκές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο στόχαστρο

Δεν είναι μόνο οι προειδοποιήσεις του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, για «βαρύ τίμημα» και «επώδυνο μάθημα». Πηγές αναφέρουν σε αμερικανικά και βρετανικά μέσα ότι το Ισραήλ ετοιμάζει «σφοδρό πλήγμα», με τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αλλά και το πυρηνικό του πρόγραμμα να είναι οι πιθανότεροι στόχοι.

Το BBC σχολιάζει πως τα αντίποινα από το Ισραήλ πρέπει αυτή τη φορά να θεωρούνται δεδομένα. «Την τελευταία φορά, ο Τζο Μπάιντεν είπε στον Νετανιάχου – “δέξου τη νίκη, μην απαντήσεις” και όντως δεν υπήρξαν αντίποινα. Αυτή τη φορά στο Ισραήλ η διάθεση είναι πολύ διαφορετική. Δείτε το tweet του πρώην πρωθυπουργού Ναφταλι Μπένετ, χθες το βράδυ. Χρησιμοποίησε πολύ δυνατή γλώσσα, λέγοντας ότι “αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία εδώ και 50 χρόνια για να αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής”. Είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να κυνηγήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, προκειμένου να “σακατέψει θανάσιμα αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς”», γράφει ο αναλυτής του BBC, Τζέρεμι Μπάουεν.

Israel has now its greatest opportunity in 50 years, to change the face of the Middle East.

The leadership of Iran, which used to be good at chess, made a terrible mistake this evening.

We must act *now* to destroy Iran’s nuclear program, its central energy facilities, and to…

— Naftali Bennett נפתלי בנט (@naftalibennett) October 1, 2024