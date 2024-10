ΥΠΕΞ Ιράν: Ισχυρότερη η απάντηση, αν το Ισραήλ προκαλέσει αντίποινα

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ προειδοποιεί για ισχυρότερη απάντηση αν το Ισραήλ προχωρήσει σε αντίποινα μετά την πυραυλική επίθεση της Τρίτης.

«Το κάναμε αυτό μετά από τεράστια αυτοσυγκράτηση για σχεδόν δύο μήνες, για να δώσουμε χώρο για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα», υπογραμμίζει.

Μάλιστα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «αυτοάμυνα βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στοχεύοντας αποκλειστικά στρατιωτικούς χώρους και χώρους ασφαλείας που είναι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα και τον Λίβανο».

Τέλος, αναφέρει ότι «οι υποστηρικτές του Ισραήλ έχουν τώρα αυξημένη ευθύνη να συγκρατήσουν τους πολεμοκάπηλους στο Τελ Αβίβ αντί να εμπλακούν στην ανοησία τους».

Earlier this evening, we exercised self-defense under Article 51 of the UN Charter, targeting solely military & security sites in charge of genocide in #Gaza and #Lebanon.

We did so after exercising tremendous restraint for almost two months, to give space for a ceasefire in… pic.twitter.com/SJJrAhxIdN

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) October 1, 2024