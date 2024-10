ΝΑΤΟ: Και επίσημα γενικός γραμματέας ο Μαρκ Ρούτε

«Θα δουλέψω για να κρατήσω το δεσμό της Διατλαντικής Συμμαχίας σταθερό σα βράχο», δήλωσε ο νέος Γενικός Γραμματέας της συμμαχίας, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την αλλαγή ηγεσίας, μαζί με τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ, στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Ρούτε, θα είναι στη δουλειά για μόλις ένα μήνα όταν θα γίνουν οι αμερικανικές εκλογές.

Ένας διπλωμάτης είπε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Politico ότι ο Ρούτε αναμένεται «να πηγαινοέρχεται συχνά στις ΗΠΑ για ένα διάστημα».

Deeply honoured to succeed @jensstoltenberg as Secretary General of #NATO – the most successful political-military Alliance in history.

I thank the 32 Allies for their confidence and I am excited to get started. pic.twitter.com/bCZX7KxEYs

— Mark Rutte (@SecGenNATO) October 1, 2024