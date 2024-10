Συρία: Νεκρή παρουσιάστρια και ακόμη δύο άνθρωποι από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Δαμασκό

«Η Γενική Αρχή Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης ανακοινώνει τον θάνατο της παρουσιάστριας Σαφάα Αχμέντ Safaa Ahmed ως μάρτυρα μετά την προδοτική ισραηλινή επίθεση στην πρωτεύουσα, τη Δαμασκό», ανέφερε η ανακοίνωση.

BREAKING | The Syrian TV journalist Safaa Ahmed was killed in the Israeli airstrikes on the Syrian capital, Damascus. pic.twitter.com/6PIEyCTSC6

— Quds News Network (@QudsNen) October 1, 2024