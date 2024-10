Ο τρίτος πόλεμος του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, σε εξέλιξη – «Στοχευμένη η ισραηλινή εισβολή»

Με το υπουργικό συμβούλιο εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ να εγκρίνει την «επόμενη φάση» της σύγκρουσης, ξεκίνησε η χερσαία επιδρομή των Ισραηλινών στο νότιο Λίβανο, με το Τελ Αβίβ να στοχεύει σε ένα αποφασιστικό χτύπημα εναντίον της τρομοκρατικής ομάδας που για δεκαετίες απειλεί το εβραϊκό κράτος.

Παρά τα όσα υποστηρίζει το Ισραήλ, για περιορισμένη εισβολή, ο Ελάια Μαγκνιερ, στρατιωτικός αναλυτής με έδρα τις Βρυξέλλες δηλώνει ότι η ισραηλινή δύναμη στα σύνορα με τον Λίβανο αυξάνεται σε μέγεθος και πιθανότατα σχεδιάζει να περικυκλώσει και να εξοντώσει τις ειδικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, δύο μονάδες νότια και μία μονάδα βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

«Δεν συμβαίνει αυτό που μας λένε οι Ισραηλινοί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι Ισραηλινοί έχουν προετοιμάσει τουλάχιστον 18 ταξιαρχίες.

«Άρα μιλάμε για 70.000 έως 100.000 στρατιώτες», δήλωσε ο Μάγκνιερ στο Al Jazeera.

Πρόκειται για την πρώτη χερσαία επιχείρηση των IDF στην χώρα από τον Δεύτερο Πόλεμο του Λιβάνου το 2006.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν «στοχευμένη και περιορισμένη» χερσαία εισβολή στο νότιο Λίβανο εναντίον στόχων και υποδομών της Χεζμπολάχ σε λιβανικά χωριά κατά μήκος των συνόρων, που αποτελούν άμεση απειλή για τις ισραηλινές πόλεις στην άλλη πλευρά

Η εκστρατεία, με το όνομα «Βόρεια Βέλη», που ξεκίνησε με το σφυροκόπημα κατά των δυνάμεων της Χεζμπολάχ, θα συνεχιστεί «παράλληλα με τις μάχες στη Γάζα και σε άλλους τομείς» ανέφερε ο ισραηλινός στρατός που σημείωσε ότι επιχειρεί βάσει ενός «μεθοδικού σχεδίου που καθορίστηκε από το Γενικό Επιτελείο και τη Βόρεια Διοίκηση, για το οποίο οι στρατιώτες των IDF έχουν εκπαιδευτεί και προετοιμαστεί τους τελευταίους μήνες».

Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης τανκς των IDF εισήλθαν σε πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο, συνεπικουρούμενα από δυνάμεις αέρος και πυροβολικού.

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages…

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ εξέδωσε ανακοίνωση μετά τα μεσάνυχτα, λέγοντας ότι στόχευσε τις μετακινήσεις ισραηλινών στρατευμάτων κοντά στις λιβανέζικες συνοριακές πόλεις.

Συναγερμός προκλήθηκε επίσης στην περιοχή Meron του βόρειου Ισραήλ, καθώς πραγματοποιήθηκαν, περίπου 10 εκτοξεύσεις ρουκετών από το νότιο Λίβανο.

#BREAKING ‼️

The land incursion has begun in South Lebanon. @IDF have officially gone into Lebanon, please take a minute to pray for their safe return and that their mission is successful.

may God protect the IDF!

First footages from front line⚠️⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/laJthTQtgd

— Frankie™️ (@B7frankH) September 30, 2024