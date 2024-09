Εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός του Χασάν Νασράλα από το σημείο της επίθεσης

Την είδηση μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο μία ιατρική πηγή και μία δεύτερη από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Χεζεμπολάχ επιβεβαίωσε χθες, Σάββατο, τον θάνατο του ηγέτη της ύστερα από περίπου 18 ώρες σιωπής, ααναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Ο Σεβασμιώτατος, ο Δάσκαλος της Αντίστασης, ο δίκαιος υπηρέτης, πέθανε για να είναι με τον Κύριό του».

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον υψηλόβαθμο αξιωματούχο του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ Ναμπίλ Καούκ ύστερα από ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά με την τύχη του Καούκ, αλλά υποστηρικτές της αναρτούν ήδη συλλυπητήρια μηνύματα για εκείνον από το Σάββατο.

ELIMINATED: The Commander of Hezbollah’s Preventative Security Unit and a member of their Executive Council, Nabil Qaouk, was eliminated in a precise IDF strike.

Qaouk was close to Hezbollah’s senior commanders and was directly engaged in terrorist attacks against the State of… pic.twitter.com/dcvKLRkMbf

— Israel Defense Forces (@IDF) September 29, 2024