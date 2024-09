Αυστρία – Χέρμπερτ Κικλ: Ποιος είναι ο αντιευρωπαϊστής, συνωμοσιολόγος που θέλει να γίνει «Καγκελάριος του Λαού»

Τώρα οι αντίπαλοί του -για τους οποίους είναι μισητός- καλούνται να πουν το μεγάλο «όχι» στη συνεργασία μαζί του πράγμα για το οποίο σχεδόν ορκίζονταν προεκλογικά.

Ο λόγος για τον Χέρμπερτ Κικλ, ηγέτη του Κόμματος της Ελευθερίας για τον οποίο, πρόσφατα, ο Καγκελάριος Νεχάμερ του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (ΟVP), δήλωνε:

«Είναι αδύνατο να σχηματιστεί κυβέρνηση με κάποιον που λατρεύει τις θεωρίες συνωμοσίας, που περιγράφει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείαας, ως την επόμενη παγκόσμια διακυβέρνηση και το οικονομικό φόρουμ στο Νταβός ως προθάλαμο παγκόσμιας κυριαρχίας».

Ο Νεχάμερ αφήνει ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ακροδεξιά (FPO) πλην όμως χωρίς τον Κινκλ.

Οι πολιτικές των δύο κομμάτων άλλωστε, ως έναν βαθμό, επικαλύπτονται σε θέματα όπως η μεταναστευτική πολιτική και η μείωση των φόρων.

Συμμετείχαν άλλωστε σε κυβερνητικό συνασπισμό από το 2017 έως το 2019.

Το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Κικλ.

Ο γεννημένος το 1968 Χέρμπερτ Κικλ έχει ασπαστεί σχεδόν κάθε θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί:

Ισχυρίζεται ας πούμε ότι η ιβερμεκτίνη ήταν (ένα αποπαρασιτικό για τα άλογα) ήταν αποτελεσματική κατά της COVID, απηχώντας ευθέως τις απόψεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η δριμεία ρητορική του ενάντια στους περιορισμούς του κορωνοϊού, όπως τα lockdown και η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, βοήθησε στην αναζωογόνηση του κόμματός του σε μια χώρα που είχε τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στην ΕΕ.

Περιγράφει τον εαυτό του ως τον μελλοντικό «Volkskanzler», ήτοι τον Καγκελάριο του Λαού, έναν όρο που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί για τον Αδόλφο Χίτλερ, αν και δεν ήταν οι μόνοι.

Το 2010, ο Κικλ δήλωνε ότι ήταν αντίθετος στο να θεωρηθούν τα SS «συλλογικά ένοχα» για εγκλήματα πολέμου.

Σημειωτέον ότι ο πρώτος ηγέτης του FPO, το 1955, ήταν ανώτερος αξιωματικός των SS και υπουργός των Ναζί.

Ο Κικλ και το FPO αντιτίθενται στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, λέγοντας ότι παραβιάζουν την ουδετερότητα της Αυστρίας.

Η γερμανική BILD ανακήρυξε μία από τις προεκλογικές του αφίσες ως την «πιο αηδιαστική» των εκλογών.

Η αφίσα έγραφε «Στοπ στην τρέλα της ΕΕ», συνοδευόταν από ασπρόμαυρα σκίτσα με πρόσφυγες σε μια βάρκα, τανκς, ανεμογεννήτριες, πυραύλους και στο κέντρο την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν ένα φιλί. «Κρίση ασύλου», «Πολεμοκαπηλία», «Οικο-κομμουνισμός» και «Κορονο-χάος», γράφει ακόμη η αφίσα. «Το FPΟ είναι η φωνή του Πούτιν στην Αυστρία», δήλωσε ο ευρωβουλευτής του γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Ντένις Ράντκε.

Posters against aid to Ukraine were hung on the streets of Austria

It is reported that this was done by the Austrian Freedom Party as part of the election campaign for the European Parliament.

On the posters, Zelensky is hugging the head of the European Commission, von der… pic.twitter.com/jnIXAmokmf

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) May 9, 2024