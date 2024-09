Ισραηλινός στρατός: Ο Νασράλα είναι νεκρός, «δεν μπορεί πια να τρομοκρατεί τον κόσμο»

«Ο Χασάν Νασράλα δεν μπορεί πια να τρομοκρατεί τον κόσμο», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επισήμως.

Ωστόσο, πηγή κοντά στην οργάνωση -λίγη ώρα αργότερα αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον «εξάλειψε» με το χθεσινό χτύπημα – επιβεβαίωσε ότι από χθες το απόγευμα έχει χαθεί η επαφή με τον αρχηγό της οργάνωσης Χασάν Νασράλα,

«Η επαφή με τον Σαγιέντ Χασάν Νασράλα έχει χαθεί από το απόγευμα της Παρασκευής», ανέφερε η πηγή, χωρίς να επιβεβαιώσει εάν ο Νασράλα είναι νεκρός.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού πάντως, και δεύτερος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο λοχαγός Νταβίντ Αβραάμ, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ «εξαλείφθηκε».

«Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τον αρχηγό της Χεζμπολάχ Σάγεντ Χασάν Νασράλα», δήλωνε παράλληλα και ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβισάι Αντρέι, τον οποίο επικαλείται το Reuters.

Ο σεΐχης Χασάν Νασράλα, ηγέτης του μαχητικού σιιτικού ισλαμιστικού κινήματος της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ήταν μία από τις πιο «εμβληματικές» προσωπικότητες στη Μέση Ανατολή.

Δεν είχε εμφανιστεί δημόσια εδώ και πολλά χρόνια λόγω των φόβων ότι θα δολοφονείτο από το Ισραήλ.

Σκιώδης προσωπικότητα με στενούς προσωπικούς δεσμούς με το Ιράν, έπαιξε βασικό ρόλο στη μετατροπή της Χεζμπολάχ στην πολιτική και στρατιωτική δύναμη που είναι σήμερα, και παρέμεινε σεβάσμιος από τους υποστηρικτές της ομάδας.

