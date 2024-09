Ολονύχτιο ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο: «Νεκρός» ο Νασράλα επιμένουν ισραηλινές πηγές, διαψεύδει η Χεζμπολάχ

Τη νύχτα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι ο διοικητής της μονάδας εκτόξευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, και ο αναπληρωτής του, Χοσέιν Άχμεντ Ισμαήλ, σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν τις προηγούμενες ώρες.

«Μαζί τους εξοντώθηκαν και άλλοι διοικητές της Χεζμπολάχ και τρομοκράτες», αναφέρει ενημέρωση των IDF στην πλατφόρμα Telegram.

Επίσης οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πριν από λίγη ώρα ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

⚡️BREAKING: Over 20 different violent airstrikes by “Israel” all around the suburbs of Beirut, Lebanon.

This is a massacre being committed while the world remains silent. pic.twitter.com/5GW4TzkgrZ

— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 27, 2024