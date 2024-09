Όργιο φημών και αντικρουόμενες πληροφορίες για τη τύχη του Νασράλα

Την είδηση ότι ο Νασράλα ήταν ο στόχος της επίθεσης, μετέδωσε αρχικά ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγή από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας.

Το Ισραήλ ελπίζει να μην χρειαστεί να προχωρήσει σε μια χερσαία επιχείρηση εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αλλά δεν το αποκλείει, δήλωσε απόψε από τη Νέα Υόρκη ένας υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος. Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε στους δημοσιογράφους ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να εξακριβωθεί εάν από το πλήγμα στη Βηρυτό χτυπήθηκε ο ηγέτης της οργάνωσης, ο Χασάν Νασράλα.

Περίπου μία ώρα μετά το χτύπημα, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, πηγές της Χεζμπολάχ σε επικοινωνία που είχε μαζί τους το Reuters, ανέφεραν ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ είναι ζωντανός. Ανάλογη πληροφορία μετέδισε και το ιρανικό πρακτορείο Tasnim: ότι ο Νασράλα είναι «ασφαλής».

Σε νέα δήλωση, ο εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ επέμεινε, επισημαίνοντας ότι ο Νασράλα δεν βρισκόταν σε ένα από τα κτίρια στη Βηρυτό που χτυπήθηκαν από ισραηλινούς πυραύλους νωρίτερα σήμερα και είναι «καλά».

Ωστόσο, αργότερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την εκτίμηση του Ισραήλ ότι ο αρχηγός της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε από το πλήγμα στο υπόγειο αρχηγείο της οργάνωσης στη Βηρυτό.

Ο τίτλος του ισραηλινού Channel 12 έγραφε: «Ο Νασράλα εξουδετερώθηκε». Ένας δεύτερος μεγάλος ισραηλινός τηλεοπτικός σταθμός, το Channel 13, είναι ελαφρώς πιο επιφυλακτικός, δηλώνοντας: «Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Ισραήλ: Το χτύπημα στον Νασράλα πέτυχε».

Assessment in Israel: Nasrallah has been eliminated pic.twitter.com/7DoxTUetRY



Το ισραηλινό χτύπημα της Παρασκευής αποτελεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση που αλλάζει το παιχνίδι και «θα επιφέρει στον δράστη της την κατάλληλη τιμωρία», δήλωσε η πρεσβεία του Ιράν στον Λίβανο στο Χ.

Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν στο σπίτι του, αναφέρουν οι New York Times, επικαλούμενοι δύο Ιρανούς αξιωματούχους με γνώση της συνεδρίασης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού και ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν μιλούσε με τον Ισραηλινό ομόλογό του ενώ ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

«Οι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν σε αυτήν την επιχείρηση και δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων», είπε στους δημοσιογράφους η Σαμπρίνα Σινγκ.

The moment of the attack in #Beirut.#Lebanon #Israel https://t.co/LCzD8NQyWM pic.twitter.com/uNIG9K5mz2

— Barong (@Barong369) September 27, 2024