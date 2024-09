ΗΠΑ: Τουλάχιστον 17 νεκροί στο καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Χέλεν

«Αυτή η καταιγίδα ήταν φονική. Επιβεβαιώθηκε ότι έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν», είπε ο κυβερνήτης της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ. Το ένα από τα θύματα ήταν μέλος μιας ομάδας διάσωσης.

The National Hurricane Center is now forecasting an “unsurvivable storm surge” of up to 20 feet from Hurricane Helene for the Big Bend of Florida. THIS is what that looks like… pic.twitter.com/acbUG3ceSb



«Υπάρχουν πέντε νεκροί» από τον τυφώνα, επιβεβαίωσε εξάλλου το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πινέλας, στη δυτική ακτή της Φλόριντα.

Άλλο ένα θύμα αναφέρθηκε στο Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο τυφώνας εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα αφού έφτασε στη στεριά, ωστόσο προκάλεσε μεγάλες πλημμύρες και πτώσεις δέντρων. Στα παράλια της Φλόριντας η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε κατά τόπους κατά 4,5 μέτρα.

Real time footage of #hurricanehelene damage in #keatonbeach #florida. This drone footage was shot by our @GEMmissions #Bstrong recon ground teams. Zoom in and you will see the degree of devastation left behind by Hurricane Helene. To learn more and how you can help, please… pic.twitter.com/fhM2cQdajB

— Global Empowerment Mission (@GEMmissions) September 27, 2024