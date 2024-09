Ζελένσκι στον ΟΗΕ: Ο Πούτιν σχεδιάζει επιθέσεις σε πυρηνικά εργοστάσια

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, στόχος της Ρωσίας είναι να αποκοπούν τα εργοστάσια από το σύστημα ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες, ενώ επεσήμανε ότι η Ουκρανία «δεν θα αποδεχτεί ποτέ» μία συμφωνία που θα της έχει επιβληθεί. Ζήτησε, δε, «πραγματική ειρήνη», επικρίνοντας τα σχέδια που «αγνοούν πως οι Ουκρανοί υποφέρουν».

#UPDATE Ukrainian President Volodymyr Zelensky charged Wednesday before the United Nations that Russian leader Vladimir Putin is planning to attack nuclear power plants in his country as he warned of catastrophic consequences. pic.twitter.com/1Q7yyX0vuS

