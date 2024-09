Γερμανία: Παραιτήθηκε η ηγεσία των Πρασίνων

Οι απερχόμενοι πλέον συμπρόεδροι Ρικάρντα Λανγκ και Όμιντ Νουριπούρ δήλωσαν ότι «είναι καιρός για νέα χέρια», παραπέμποντας στο συνέδριο του Νοεμβρίου για την εκλογή νέας ηγεσίας.

#BREAKING The German Green Party’s co-leaders, Ricarda Lang and Omid Nouripour, announce that the entire party executive is resigning in November following a string of poor results in regional elections. pic.twitter.com/9L9MhEo1S6

— dpa news agency (@dpa_intl) September 25, 2024