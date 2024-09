Τραμπ: Δέχομαι απειλές για τη ζωή μου από το Ιράν

Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και εκ νέου υποψήφιος, γράφει ότι ήδη «έχουν γίνει κινήσεις από το Ιράν, αλλά δεν απέδωσαν καρπούς».

Ο Τραμπ συνεχίζει τις πρωτοφανείς καταγγελίες, προειδοποιώντας ότι «θα προσπαθήσουν ξανά», ενώ ευχαριστεί το αμερικανικό Κογκρέσο «ο για την ομόφωνη έγκριση πολύ περισσότερων χρημάτων για τις Μυστικές Υπηρεσίες».

«Μεγάλες απειλές για τη ζωή μου από το Ιράν. Ολόκληρος ο στρατός των ΗΠΑ παρακολουθεί και περιμένει. Έγιναν ήδη κινήσεις από το Ιράν που δεν απέδωσαν, αλλά θα προσπαθήσουν ξανά. Δεν είναι καλή κατάσταση για κανέναν. Περιβάλλομαι από περισσότερους άνδρες, όπλα και όπλα από ό,τι έχω δει ποτέ πριν. Ευχαριστώ το Κογκρέσο για την ομόφωνη έγκριση πολύ περισσότερων χρημάτων για τις Μυστικές Υπηρεσίες – μηδέν ψήφοι «ΟΧΙ», αυστηρά διακομματικά. Χαίρομαι που βλέπω Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς να συμφωνούν σε κάτι. Μια επίθεση σε έναν πρώην Πρόεδρο είναι μια επιθυμία θανάτου για τον επιτιθέμενο!», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Big threats on my life by Iran. The entire U.S. Military is watching and waiting. Moves were already made by Iran that didn’t work out, but they will try again. Not a good situation for anyone. I am surrounded by more men, guns, and weapons than I have ever seen before. Thank you…

