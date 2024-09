Βρετανία: Επεισοδιακή ομιλία Στάρμερ με διακοπές και σαρδάμ για «ομήρους» και «λουκάνικα»

Ο Στάρμερ συνέχισε την ομιλία του καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους.

«Αυτός ο τύπος προφανώς βρήκε ένα πάσο από το συνέδριο του 2019. Αλλάξαμε το κόμμα», αστειεύτηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Ενώ εκείνος διαμαρτυρόταν, εμείς αλλάζαμε το κόμμα, για αυτό έχουμε κυβέρνηση των Εργατικών», πρόσθεσε.

Someone heckles Keir Starmer about the mass slaughter of children in Gaza.

Starmer laughs and suggests he got his pass from the 2019 Labour conference.

Genuinely vile behaviour.

pic.twitter.com/3S5g92hvYX

— Owen Jones (@owenjonesjourno) September 24, 2024