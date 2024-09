Λίβανος: «Θα διαλύσουμε ό,τι έχτισε η Χεζμπολάχ 20 χρόνια», διαμηνύει το Ισραήλ – Χερσαία εισβολή το επόμενο βήμα;

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) έχει πλήξει πάνω από 1.600 στόχους της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορεί πως όχι μόνο αποθηκεύει τους πυραύλους της και άλλα όπλα σε σπίτια, αλλά και χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα. «Θα διαλύσουμε ό,τι έχτισε η Χεζμπολάχ για 20 χρόνια», διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ. Σε μία πρώτη απάντηση το πρωί της Τρίτης η λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση εξαπέλυσε 65 ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ισραηλινών δυνάμεων (IDF), Ντάνιελ Χαγκάρι, μέσα σε σπίτια εντοπίστηκαν όχι μόνο ρουκέτες, αλλά και βαλλιστικοί πύραυλοι εμβέλειας εκατοντάδων χιλιομέτρων. «Καταστρέφουμε πολεμική υποδομή που η Χεζμπολάχ έχτισε για 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό», ανέφεραν οι IDF σε ανακοίνωσή τους. «Χτυπούμε στόχους και ετοιμαζόμαστε για το επόμενο στάδι. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ».

«Αυτός είναι ένας πύραυλος έτοιμος να εκτοξευτεί από τη σοφίτα σπιτιού στον νότιο Λίβανο», είπε σε δημοσιογράφους ο Χαγκάρι, δείχνοντας τις παρακάτω φωτογραφίες. «Στον πρώτο όροφο, κάτω από τη σοφίτα, ζει μία οικογένεια Λιβανέζων, την οποία η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί ως ανθρώπινη ασπίδα», πρόσθεσε.

«Είναι μία άμεση και πραγματική απειλή για τους Ισραηλινούς αμάχους, που έχουμε υποχρέωση να εξαλείψουμε», διεμήνυσε.

The rocket that you see below is a long-range rocket, stored on a hydraulic system directed toward Israeli civilians and ready to be launched at a moments notice.

This is just one of the 1,300 targets including long-range cruise missiles, heavy-weight rockets and UAVs that were… pic.twitter.com/XHGsKPzxbQ

— Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024