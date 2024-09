IDF: «Μεγάλος αριθμός τρομοκρατών της Χεζμπολάχ» ανάμεσα στους νεκρούς από τις επιδρομές

Από τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, τουλάχιστον 492 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.645 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με απολογισμό του λιβανέζικου υπουργείου Υγείας.

«Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας μεγάλος αριθμός τρομοκρατών της Χεζμπολάχ, οι οποίοι βρίσκονταν κοντά στα όπλα που πλήξαμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς της Χεζμπολάχ κρυμμένο στη σοφίτα σπιτιού στο χωριό Χουμίν ελ Τάχτα, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. «Ήταν έτοιμος να εκτοξευθεί από άνοιγμα στην οροφή του σπιτιού», είπε ο Χαγκάρι, συμπληρώνοντας ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε ως «ανθρώπινη ασπίδα» μια οικογένεια που έμενε στον πρώτο όροφο του σπιτιού.

IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari exposing Hezbollah’s way of firing missiles from civilian homes, and how the IDF plans on dismantling it: pic.twitter.com/smkfjv6VDh

— Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024