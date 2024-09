Λίβανος: Φυγή για χιλιάδες έντρομες οικογένειες μετά την απειλή για «συστημένα» χτυπήματα – Πάνω από 350 οι νεκροί

Το Ισραήλ χτυπά τη Χεζμπολάχ σε σημεία όπου, όπως υποστηρίζει, κρύβονται μερικοί από τους πιο ισχυρούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Είναι ο τρόπος, λένε αναλυτές, όχι μόνο να αποκρούσει τον εχθρό, στερώντας του τα πιο ισχυρά όπλα αλλά και να τον σύρει σε εκεχειρία με τους όρους του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ κάθε άλλο παρά τα έχει παρατήσει: Απλώνει το φάσμα των στόχων του συμπεριλαμβάνοντας σε αυτούς της Χάιφα, το μεγάλο εμπορικό λιμάνι του Ισραήλ στη Μεσόγειο.

Μέχρι τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, ο απολογισμός των νεκρών είχε αυξηθεί στους 356, ενώ το Ισραήλ έκανε λόγο και για στοχευμένο χτύπημα με στόχο ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ, η μοίρα του οποίου παρέμενε αβέβαιη.

Το Ισραήλ λέει καθαρά, ότι πολλά από τα σημεία που πλήττει βρίοσκονται μέσα σε ιδιωτικές κατοικίες.

«Ουσιαστικά, στοχεύουμε τις πολεμικές υποδομές που έχει χτίσει η Χεζμπολάχ τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Κτυπάμε στόχους και προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες φάσεις», δήλωσε ο Χερζί Χαλεβί.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ υποστήριξε ότι οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ έχουν καταστρέψει δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες της Χεζμπολάχ σήμερα σε όλο το νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα στα ανατολικά.

Ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας δεν είναι ακόμα αναπόφευκτος – υπάρχει ακόμα πολύ ζημιά να κάνει η μία πλευρά στην άλλη. Όμως, χωρίς να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, είναι δύσκολο να δει κάποια πλευρά να υποχωρεί.

Το γεγονός ότι το Ισραήλ στοχοποιεί ακόμη και κατοικίες με το επιχείρημα ότι μπορεί να αποτελούν καμουφλάζ για την ανάπτυξη οπλικών συστημάτων έχει εντείνει τον πανικό στον πληθυσμό του Λιβάνου.

«Είμαστε σε νέο στάδιο πολέμου. Τα χτυπήματα ήταν αρχικά στοχευμένα αλλά τώρα γίνονται αδιακρίτως», δηλώνει ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου.

Αποτέλεσμα;

