Ισραήλ – Χεζμπολάχ: Εντείνονται οι διεθνείς πιέσεις για αποκλιμάκωση στον Λίβανο

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο Λίβανος θα μετατραπεί σε «μία άλλη Γάζα» καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση Χεζμπολάχ. «Αυτό που με ανησυχεί είναι το ενδεχόμενο ο Λίβανος να μετατραπεί σε μία άλλη Γάζα», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ σε συνέντευξή του στο CNN.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες έκανε επίσης στη διαπίστωση ότι έναν χρόνο μετά την έναρξη των πολέμου στην Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, καμία από τις πλευρές της σύρραξης δεν θέλει «πραγματικά» μία εκεχειρία. «Για εμένα είναι σαφές ότι οι δύο πλευρές δεν ενδιαφέρονται για μία εκεχειρία. Και αυτό είναι τραγωδία διότι πρόκειται για έναν πόλεμο που πρέπει να σταματήσει», επέμεινε.

Μια στρατιωτική κλιμάκωση δεν είναι προς «το συμφέρον» του Ισραήλ, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι.

«Δεν πιστεύουμε ότι η στρατιωτική κλιμάκωση αυτής της σύρραξης είναι προς το συμφέρον τους», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Αυτό λέμε απευθείας στους Ισραηλινούς ομολόγους μας», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για μια διπλωματική επίλυση της κρίσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» από την κλιμάκωση στον Λίβανο, μετά τις πρόσφατες πολύνεκρες επιθέσεις και απευθύνει έκκληση για μια «επείγουσα» κατάπαυση του πυρός, δήλωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξαιρετικά ανήσυχη από την κλιμάκωση στον Λίβανο μετά τις επιθέσεις της Παρασκευής στη Βηρυτό», υπογράμμισε ο Μπορέλ σε ανακοίνωσή του, απευθύνοντας έκκληση για μια «κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της μπλε γραμμής, όπως και στη Γάζα». Η μπλε γραμμή χωρίζει από το 2000 τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου και του Ισραήλ.

«Οι άμαχοι πληρώνουν ένα υψηλό τίμημα», την ώρα που «σφοδρές μάχες» συνεχίζονται σήμερα, τόσο στο Ισραήλ όσο και στον Λίβανο, είπε επίσης ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Οι άμαχοι «θα είναι εκ νέου εκείνοι που θα υποφέρουν περισσότερο σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, ο όποιος πρέπει να αποφευχθεί, μεταξύ άλλων μέσω νέων έντονων διπλωματικών προσπαθειών», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι κάλεσε για την «άμεση» εφαρμογή «μιας κατάπαυσης του πυρός» μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, μπροστά σε μια «ανησυχητική κλιμάκωση» της κατάστασης.

«Τις τελευταίες ημέρες, είμαστε μάρτυρες μιας ανησυχητικής κλιμάκωσης μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Λάμι, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος των Εργατικών στο Λίβερπουλ.

«Το μήνυμά μας προς όλα τα μέρη είναι σαφές: έχουμε ανάγκη από μια άμεση κατάπαυση του πυρός (…) προκειμένου να επιτευχθεί μια πολιτική διευθέτηση», συμπλήρωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας.

Το Ισραήλ κατάφερε στη Χεζμπολάχ «μια σειρά πληγμάτων που δεν είχε ποτέ φανταστεί» δήλωσε πάντως ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, με φόντο τις σφοδρές ανταλλαγές πυρών στον Λίβανο.

«Τις τελευταίες ημέρες, έχουμε καταφέρει στη Χεζμπολάχ μια σειρά πληγμάτων που δεν θα είχε ποτέ φανταστεί. Αν η Χεζμπολάχ δεν κατάλαβε το μήνυμα, σας το υπόσχομαι, θα το καταλάβει» ανέφερε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Πρόσθεσε, δε, ότι «είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους με κάθε ασφάλεια. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί να ανοίγουν πυρ εναντίον των κατοίκων της, εναντίον των πόλεών της και ούτε εμείς, το Κράτος του Ισραήλ, θα το ανεχθούμε».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ εκτιμά ότι η λιβανική Χεζμπολάχ τελεί υπό όλο και αυξανόμενη πίεση από τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ. Σύμφωνα με το γραφείο του, ο Γκάλαντ είπε ότι η Χεζμπολάχ νιώθει τώρα σαν να την καταδιώκουν.

Ο Γκάλαντ είπε επίσης ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ θα συνεχιστούν μέχρι η χώρα μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι κάτοικοι των πόλεων στο βόρειο Ισραήλ θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Τόνισε ότι αυτός είναι ο στόχος και η αποστολή και το Ισραήλ θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να το επιτύχει αυτό.

Νωρίτερα, ο Ιτσχάκ Χέρτζογκ, πρόεδρος του Ισραήλ, υποστήριξε ότι η χώρα του δεν έχει καμία εμπλοκή με τους παγιδευμένους βομβητές της Χεζμπολάχ, τονίζοντας παράλληλα πως «δεν θέλουμε πόλεμο με τον Λίβανο».

Πρόσθεσε ωστόσο ότι η χώρα του θα κάνει «ό,τι χρειάζεται» για να εξαλείψει τυχόν απειλές που είναι υπαρξιακές για το κράτος του Ισραήλ.

.@TrevorPTweets: ‘How far is Israel prepared to go against Iran?’

Israeli President @Isaac_Herzog: ‘Israel will go all the ways that’s needed to remove any threats that are existential to the state of Israel’#TrevorPhillips https://t.co/fhIHlpTGAF

Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/0rSEctI2eJ

— Sky News (@SkyNews) September 22, 2024