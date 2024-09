Κάμαλα Χάρις: «Ναι» σε debate στις 23 Οκτωβρίου – Αναμένεται η απάντηση Τραμπ

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πρέπει να έχει πρόβλημα να συμφωνήσει για το debate αυτό. Είναι το ίδιο σχήμα και πλαίσιο με το debate του CNN στο οποίο συμμετείχε και δήλωσε ότι νίκησε τον Ιούνιο, όταν επαίνεσε τους συντονιστές, τους κανόνες και τα ποσοστά τηλεθέασης του CNN», δήλωσε η επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις, Τζεν Ο’Μάλει Ντίλον.

Και η ίδια η κ. Χάρις ανέφερε σε ανάρτησή της ότι αποδέχεται ευχαρίστως ένα δεύτερο debate στις 23 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την ελπίδα να παρευρεθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ.

I will gladly accept a second presidential debate on October 23.

I hope @realDonaldTrump will join me. https://t.co/Trb8HUBsDh

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 21, 2024