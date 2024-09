Ιταλία: Συνελήφθη Eλληνοαυστραλός που κατηγορείται ότι διέπραξε διπλό φόνο προ 47 ετών

Ο 65χρονος κατηγορείται για την υπόθεση δολοφονίας δύο γυναικών, ηλικίας 27 και 28 ετών, οι οποίες προ 47 χρόνων βρέθηκαν νεκρές μέσα στο διαμέρισμά τους.

Ο δολοφόνος μαχαίρωσε δεκάδες φορές τα θύματα, οι οποίες ήταν δασκάλες, ενώ επέζησε το 16 μηνών παιδί της 27χρονης, το οποίο κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο.

Το παιδί είχε βρεθεί αφυδατωμένο στην κούνια του τρεις ημέρες μετά τη διπλή δολοφονία, όταν η αστυνομία εντόπισε τις σορούς των δύο γυναικών.

Η Αυστραλιανή αστυνομία είχε κάνει λόγο για βάρβαρο, ακραίο έγκλημα και αργότερα, έκανε γνωστό ότι ταυτοποίησε τον δράστη χάρη σε τεστ dna.

Η υπόθεση αποτέλεσε το θέμα βιβλίων, ενώ η Αυστραλία το 2017 είχε επικηρύξει τον 65χρονο για 1 εκατομμύριο δολάρια.

A man has been arrested as part of an investigation into the murder of two women in Collingwood in 1977.

The 65-year-old, who is a dual citizen of Australia and Greece, was arrested at an airport in Rome on Thursday evening.

Read more on the arrest > https://t.co/A451VL3W3n pic.twitter.com/vsMkKk0hhH

— Victoria Police (@VictoriaPolice) September 21, 2024