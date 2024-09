Δυτική Οχθη: Κατακραυγή για τους ισραηλινούς στρατιώτες που πετούν πτώματα από ταράτσες (βίντεο)

Τα βίντεο, που άρχισαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο χθες, δείχνουν τρεις στρατιώτες στη στέγη ενός κτιρίου στην πόλη Καμπατίγια να σέρνουν, να σπρώχνουν, να πετούν και σε μία περίπτωση να κλωτσούν από την ταράτσα σορούς νεκρών ανδρών.

Επιπλέον, πλάνα του AFPTV από αυτήν την επιχείρηση που διεξήχθη χθες στην Καμπατίγια, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, δείχνουν έναν στρατιώτη να κλωτσάει ένα πτώμα μέχρι την άκρη της ταράτσας ενός κτιρίου προτού το ρίξει στο κενό, υπό το βλέμμα τουλάχιστον άλλων δύο στρατιωτών.

Journalists filmed Israeli soldiers pushing three seemingly lifeless bodies from rooftops during a raid in the occupied West Bank. pic.twitter.com/sQ6mElnfEK

— DW News (@dwnews) September 20, 2024