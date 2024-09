Λίβανος: Η Χεζμπολάχ μοίρασε τους παγιδευμένους βομβητές λίγες ώρες πριν εκραγούν

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο, επικαλούμενο μία από τις πηγές, ένα μέλος της Χεζμπολάχ παρέλαβε τη Δευτέρα έναν νέο βομβητή, ο οποίος εξερράγη την επομένη, ενώ ήταν ακόμα στο κουτί του. Ένας βομβητής που παραδόθηκε σε στέλεχος της οργάνωσης λίγες μέρες νωρίτερα τραυμάτισε ένα άτομο όταν η συσκευή εξερράγη, τόνισε η δεύτερη πηγή.

Σε μια προφανώς συντονισμένη επίθεση, βομβητές με το εμπορικό σήμα Gold Apollo εξερράγησαν την Τρίτη σε προπύργια της Χεζμπολάχ στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, καθώς και σε προάστια της Βηρυτού. Την Τετάρτη, εκατοντάδες γουόκι τόκι της Χεζμπολάχ εξερράγησαν. Οι επιθέσεις σκότωσαν 37 άτομα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον δύο παιδιά, και τραυμάτισαν περισσότερους από 3.000 ανθρώπους.

Πηγή από τον Λίβανο με γνώση των εξαρτημάτων της συσκευής, δήλωσε στο Reuters πως οι μπαταρίες των γουόκι τόκι περιείχαν νιτρικό πενταερυθρίτη (PETN). Ο τρόπος με τον οποίο η εκρηκτική ύλη είχε ενσωματωθεί στο κουτί της μπαταρίας έκανε εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό της, δήλωσε η πηγή.

Έως και τρία γραμμάρια εκρηκτικών που ήταν κρυμμένα στους βομβητές παρέμεναν εκεί χωρίς να εντοπιστούν για μήνες από τη Χεζμπολάχ. Μία από τις πηγές ασφαλείας είπε στο Reuters ότι ήταν πολύ δύσκολο να εντοπιστούν τα εκρηκτικά «με οποιαδήποτε συσκευή ή σαρωτή».

