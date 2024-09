Υποψήφιος κυβερνήτης, που στηρίζει Τραμπ, δήλωσε «Μαύρος Ναζί» και ζήτησε επαναφορά της δουλείας σε ιστοσελίδα πορνό

Ο Μαρκ Ρόμπινσον, αντικυβερνήτης και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για κυβερνήτης της πολιτείας, δέχεται πυρά από παντού. Και τούτο γιατί ήρθαν στο φως εμπρηστικά σχόλια που είχε γράψει πριν από μία δεκαετία σε μία ιστοσελίδα με πορνό.

Είναι ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, αλλά όπως σχολιάζουν τα αμερικανικά μέσα, η προσωπικότητά του είναι… εξτρίμ ακόμη και για τα δεδομένα του κινήματος MAGA. Σε αντιπαράθεσή του σε ένα πορνογραφικό site δήλωσε μαύρος Ναζί, τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς του θεσμού της δουλείας και χαρακτήρισε την άμβλωση φόνο και γενοκτονία.

Όπως επισημαίνει το CNN προέβη σε πληθώρα άλλων σχολίων, σεξουαλικού περιεχομένου, που είναι πολύ ακραία για να δημοσιευθούν. Το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις σχολίασε πως το σκάνδαλο έρχεται να υπογραμμίσει τις ανήθικες, ακραίες και κατά της ισότητας και των γυναικών θέσεις του στρατοπέδου του Ντόναλντ Τραμπ.

Πολιτικοί αναλυτές σχολίαζαν πως η υπόθεση Ρόμπινσον θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφική για τις πιθανότητες νίκης του Τραμπ στην πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας. Ο Ρόμπινσον εξάλλου είναι ένας πρόσωπο που πολύ δύσκολα θα βλέπαμε να φτάνει να εκλέγεται, εάν δεν είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Ανταπέδωσε τη χάρη εκείνος υποστηρίζοντας τη θεωρία του Τραμπ περί νοθείας στις εκλογές του 2020. Έχουν παρόμοιες θέσεις και ρητορική για τις γυναίκες, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τους μετανάστες.

Jessica: We found out an hour ago that Mark Robinson who Donald Trump called MLK on steroids posted on a forum that he’s a Black Nazi…

Watters: Never heard of him pic.twitter.com/tHHoZm5qny

— Acyn (@Acyn) September 19, 2024