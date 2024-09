Έκρηξη βομβητών: Η εταιρεία BAC δεν έχει εργοστάσιο στην χώρα, λέει η ουγγρική κυβέρνηση

Την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης με στόχο το σύστημα τηλεειδοποίησης που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, τα ίχνη οδηγούσαν στην Ταϊβάν. Όμως ο όμιλος Gold Apollo, η μάρκα του οποίου αναγράφεται στις συσκευές, αρνείται ότι τις κατασκεύασε και υπέδειξε ως υπεύθυνη μια συνεργαζόμενη εταιρεία, την ουγγρική BAC.

«Με βάση μια συμφωνία συνεργασίας, δίνουμε την άδεια στην BAC να χρησιμοποιεί το εμπορικό μας σήμα για την πώληση προϊόντων σε ορισμένες περιοχές, όμως η κατασκευή των προϊόντων είναι αποκλειστική ευθύνη της BAC», που εδρεύει στη Βουδαπέστη, ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Gold Apollo.

Λίγες ώρες αργότερα, το μυστήριο αντί να διαλευκανθεί βάθυνε περισσότερο, αφού οι ουγγρικές αρχές διέψευσαν την ταϊβανέζικη εταιρεία. Η BAC «είναι εμπορικός εταίρος» και δεν διαθέτει εργοστάσιο κατασκευής στην Ουγγαρία, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ουγγρικής κυβέρνησης Ζόλταν Κόβακς. «Οι εν λόγω συσκευές δεν βρέθηκαν ποτέ στο ουγγρικό έδαφος», τόνισε.

‼️ The Hungarian government’s position on the “pager issue”: authorities have confirmed that the company in question is a trading intermediary, with no manufacturing or operational site in Hungary. It has one manager registered at its declared address, and the referenced…

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) September 18, 2024