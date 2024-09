Λίβανος: Σοκαριστικά πλάνα από τις στιγμές, που ανατινάζονται βομβητές μελών της Χεζμπολάχ (βίντεο)

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 8 έπεσαν νεκροί από τις εκρήξεις.

Στα social media έχουν ανέβει βίντεο, τα οποία δείχνουν τον πανικό που επικρατεί σε υπαίθριες αγορές και άλλους δημόσιους χώρους, την ώρα της ανατίναξης των βομβητών. Προσοχή, ευαίσθητο περιεχόμενο.

IMPORTANT

This is a developing story, and all information is preliminary, with numbers and info subject to change.

Roughly an hour ago, Hezbollah’s encrypted pager devices began simultaneously, exploding across Lebanon, including in Damascus.

Initial reports from Lebanon… pic.twitter.com/pWpDePcFUv

— Open Source Intel (@Osint613) September 17, 2024