Σεισμός τώρα 4,2 Ρίχτερ στα τουρκικά παράλια

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην επαρχία Μανίσα της δυτικής Τουρκίας.

#Earthquake 12 km W of #Akhisar (#Turkey) 4 min ago (local time 14:22:58). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/lM0Mo6fofc pic.twitter.com/FuDhD0V3RC

— EMSC (@LastQuake) September 17, 2024