Ε.Ε.: Η νέα σύνθεση της Κομισιόν – Ποιες χώρες πήραν τα κρίσιμα χαρτοφυλάκια

Σύμφωνα με το Politico, η κ. φον ντερ Λάιεν δεν αποκάλυψε τα ονόματα στη συνάντηση με τους προέδρους, αλλά αναμένεται να το κάνει στη συνέντευξη Τύπου.

Η κ. φον ντερ Λάιεν είπε πως η νέα Κομισιόν θα δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί τους στόχους της Επιτροπής, ενώ ξεχώρισε την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

President @vonderleyen will present her proposal for the new College this morning to the media.

The press conference will take place shortly after her meeting with the presidents of political groups of the European Parliament.

Watch on @EC_AVService.

— Eric Mamer (@MamerEric) September 17, 2024