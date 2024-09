Στους 16 οι νεκροί από την σαρωτική κακοκαιρία Boris

Ο αριθμός των θυμάτων στην Πολωνία αυξήθηκε σε πέντε μετά τον πνιγμό ενός χειρουργού που επέστρεφε από την εργασία του στη νοτιοδυτική πόλη Νύσα, όπου το νοσοκομείο εκκενώθηκε και οι ασθενείς διασώθηκαν με σχεδία. Τέσσερις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις νότιες πόλεις Bielsko-Biała και Lądek-Zdrój, ανακοίνωσαν οι πυροσβέστες.

Στην Αυστρία, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο άνδρες ηλικίας 70 και 80 ετών πνίγηκαν αφού παγιδεύτηκαν από την άνοδο των υδάτων από τις πλημμύρες στα σπίτια τους στις πόλεις Böheimkirchen και Sierndorf, αμφότερες στο βορειοανατολικό κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας που επλήγη σοβαρά.

Ο επικεφαλής της τσεχικής αστυνομίας, Martin Vondrášek, δήλωσε στο τοπικό ραδιόφωνο ότι μια γυναίκα πνίγηκε σε ρέμα που υπερχείλισε τις όχθες του κοντά στο Bruntál, μια πόλη περίπου 15.000 κατοίκων στα βορειοανατολικά της χώρας, ενώ επτά ακόμη άνθρωποι αγνοούνται.

The flood of the century covered Europe, dozens of people died, and water flooded cities.

After torrential rains, a dam burst in southwestern Poland. Polish authorities warn that a dam breach poses a serious threat to settlements along local rivers. The Polish army and aviation… pic.twitter.com/wj3hjMEFg3

