Μετά την ανάρτησή του στις 15 Απριλίου όπου έκανε λόγο για πληθυσμιακή κατάρρευση της χώρας μας, ο Μασκ επανήλθε σήμερα με μία ακόμη αναφορά του στο X, γράφοντας:

«Ουάου, ο αριθμός των ανθρώπων που πέθαναν είναι περίπου διπλάσιος από όσα βρέφη γεννήθηκαν στην Ελλάδα».

Wow, almost twice as many people died as there were babies born in Greece https://t.co/DiyfyBmPcT

— Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024