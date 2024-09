Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη λέσχη κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα

Το περιστατικό σημειώθηκε δυο μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας με κατά του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές.

Ο Τραμπ κινούνταν μεταξύ της τρύπας πέντε και έξι στο γήπεδο γκολφ της Νότιας Φλόριντα όταν συνέβη το περιστατικό ασφαλείας. Ο ύποπτος, με τον οποίο ενεπλάκη η Μυστική Υπηρεσία, βρισκόταν αρκετές τρύπες μπροστά από τον πρώην πρόεδρο, σύμφωνα με δύο πηγές των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Η Μυστική Υπηρεσία πυροβόλησε εναντίον του υπόπτου ως μέτρο προστασίας, δήλωσε η εν λόγω πηγή.

Ο Τραμπ έπαιζε γκολφ με τον δωρητή Στιβ Γουίτκοφ όταν συνέβη το περιστατικό, μεταδίδει το CNN.

Just in: Trump is safe after shots fired in his vicinity in West Palm Beach, Florida.

It’s unclear at this time if the shooting was related to Donald Trump or if it was gang-related. An AK-47 was recovered and a suspect was seen escaping over a wall. pic.twitter.com/TP2gc2kqMJ

