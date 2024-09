Σαρωτικές καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη- Στους επτά οι νεκροί

Στην Ρουμανία, ο τραγικός απολογισμός των νεκρών έχει ανέλθει σε πέντε, ενώ από έναν νεκρό αναφέρουν μέχρι τώρα η Αυστρία και η Πολωνία.

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Τσεχία και στη νοτιοανατολική Γερμανία, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προβλέπουν συνέχιση της νεροποντής και αύριο.

Στην Κάτω Αυστρία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση άντλησης υδάτων από υπόγειο. Το κρατίδιο έχει στο μεταξύ χαρακτηριστεί «περιοχή καταστροφής». Οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και η πυροσβεστική χρησιμοποιεί φουσκωτές λέμβους προκειμένου να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους εγκλωβισμένους. «Για πολλούς κατοίκους της περιοχής, αυτές είναι οι πιο δύσκολες ώρες της ζωής τους», δήλωσε η πρωθυπουργός της Κάτω Αυστρίας Γιοχάνα Μικλ-Λάιτερ. Στην Αυστρία έχει βρέξει τις τελευταίες τέσσερις ημέρες περισσότερο από ό,τι έχει βρέξει ποτέ ολόκληρο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία Geosphere.

Conditions in #Vienna are precarious, with the water now at an all-time record high.

More rain expected over night and all day tomorrow. #Flooding #Hochwasser pic.twitter.com/kxZBt4R1Mi

— Pascal Koenig (@Koenig_on_EU) September 15, 2024