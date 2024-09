Επίσκεψη Μπλίνκεν στην Ουκρανία: Ενδείξεις για άρση των περιορισμών στη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς

Μιλώντας στο Κίεβο μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν «από την πρώτη μέρα» πρόθυμες να προσαρμόσουν την πολιτική τους καθώς άλλαζε η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. «Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό», τόνισε.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Λάμι θα ενημερώσουν τους «προϊσταμένους» τους – τον Τζο Μπάιντεν και τον Κίρ Στάρμερ – μετά τις συνομιλίες τους την Τετάρτη με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο υπουργός Εξωτερικών άφησε να εννοηθεί ότι η αποστολή βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στη Μόσχα -που αποκαλύφθηκε αυτή την εβδομάδα- άλλαξε τη στρατηγική σκέψη στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον. Ήταν μια «σημαντική και επικίνδυνη κλιμάκωση», είπε.

Πρόσθεσε: «Η κλιμάκωση εδώ είναι ο Πούτιν. Ο Πούτιν κλιμάκωσε με την αποστολή πυραύλων από το Ιράν. Βλέπουμε έναν νέο άξονα της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας». Ο Λάμι προέτρεψε την Κίνα «να μην ταχθεί» με αυτό που αποκάλεσε «ομάδα αποστατών».

Βρετανικές κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι έχει ήδη ληφθεί απόφαση να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους κρουζ Storm Shadow σε στόχους εντός της Ρωσίας, αν και δεν αναμένεται να ανακοινωθεί δημοσίως την Παρασκευή, όταν ο Στάρμερ θα συναντηθεί με τον Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον.

Οι δύο ηγέτες σχεδιάζουν να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και πώς θα μπορούσε να τερματιστεί, στο πλαίσιο μιας ευρείας συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, αν και θα αποφύγουν την έντονη εστίαση σε οποιοδήποτε μεμονωμένο οπλικό σύστημα, καθώς ο στόχος της συζήτησης είναι στρατηγικός.

Δεν έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της σύντομης επίσκεψης που αναμένεται να είναι η δεύτερη επίσκεψη του Σταρμερ στις ΗΠΑ ως πρωθυπουργού, μετά την οποία ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω συνομιλίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για την ενημέρωση των βασικών ευρωπαίων συμμάχων σχετικά με τις συζητήσεις.

Η κοινή επίσκεψη της Τετάρτης στο Κίεβο από τους Μπλίνκεν και Λάμι για να συναντήσουν τον Ζελένσκι δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε θετική απόφαση σχετικά με τους πυραύλους Storm Shadow, πρόσθεσαν οι πηγές.

Θα θεωρούνταν όμως περιττά προκλητική η δημόσια ανακοίνωση για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο. Είναι επίσης πιθανό να εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί γύρω από τη χρήση των πυραύλων από την Ουκρανία, οι οποίοι έχουν βεληνεκές τουλάχιστον 190 μιλίων, για να αποφευχθούν απερίσκεπτες ή περιττές επιθέσεις.

Μιλώντας στο Κίεβο, ο Λάμι δήλωσε ότι δεν θα αποκαλύψει λεπτομέρειες ιδιωτικών συζητήσεων που θα μπορούσαν να δώσουν στον Πούτιν πλεονέκτημα. Κατήγγειλε την «μοχθηρή» εισβολή του Ρώσου ηγέτη στην Ουκρανία και τον κατηγόρησε προσωπικά για «αλαζονεία και απληστία».

«Αυτό είναι ιμπεριαλισμός. Αυτό είναι φασισμός», είπε.

Η Ουκρανία πιέζει εδώ και μήνες για την άδεια να πλήξει αεροδρόμια, εκτοξευτές πυραύλων και κέντρα διοίκησης και ελέγχου βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Μιλώντας στον Guardian τον Μάιο, ο Zelenskiy είπε ότι η διγλωσσία και η σταδιακή προσέγγιση του Μπάιντεν είχε κοστίσει ζωές. Επέτρεψε στο Κρεμλίνο να «κυνηγήσει» τους Ουκρανούς, παραπονέθηκε.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο να ξεπεράσει τις μόνιμες ανησυχίες του για την πυρηνική κλιμάκωση. Οι ΗΠΑ θα πρέπει να «πιστεύουν περισσότερο σε εμάς», τόνισε, λέγοντας για τη Ρωσία: «Πρέπει να απαντήσουμε. Δεν καταλαβαίνουν τίποτε άλλο εκτός από τη δύναμη».

Ο Μπλίνκεν και ο Λάμι έφτασαν στο Κίεβο με νυχτερινό τρένο από την Πολωνία. Είχαν έρθει για να επαναλάβουν την «ατσάλινη υποστήριξη προς την Ουκρανία», έγραψε ο Λάμι στο Χ. «Πρέπει να αντισταθούμε στον ιμπεριαλισμό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η συλλογική μας ασφάλεια εξαρτάται από αυτό». Οι επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων ήταν «φρικτές, βάρβαρες, απίστευτες», σχολίασε.

