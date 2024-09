Ιστορίες… συνωμοσίας για τα «κρυφά» σκουλαρίκια – ακουστικά της Κάμαλα (που τελικά ήταν Tiffany’s)

Αν την πρώτη συνωμοσιολογική θεωρία την πυροδότησε ο ίδιος Τραμπ με τους μετανάστες που τρώνε σκυλιά, γάτες και άλλα κατοικίδια, τη δεύτερη την δημιούργησε τμήμα του διαδικτύου.

Χρήστες, ευεπίφοροι σε συνωμοσιολογικά αναγνώσματα και «αποκαλύψεις», εμφανίζονται βέβαιοι ότι η Κάμαλα Χάρις φορούσε κρυμμένα ακουστικά, μεταμφιεσμένα σε σκουλαρίκια από μαργαριτάρια κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ.

Η θεωρία λέει ότι ο Χάρις φορούσε ένα σετ με ηχητικά σκουλαρίκια Nova H1, δημιουργία της γερμανικής startup NOVA Products.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας για κρυφές επικοινωνίες κατά τη διάρκεια των προεδρικών συζητήσεων.

Breaking!

Kamala Harris cheated at tonight’s debate!! As you can see she was clearly wearing

Audio earrings! pic.twitter.com/N8ufZYHNMK — Jakey (@JacobBaker613) September 11, 2024

Παρόμοιοι ισχυρισμοί έγιναν για τη Χίλαρι Κλίντον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016, όταν συντηρητικοί ιστότοποι και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν εικόνες που έλεγαν ότι δείχνουν την Κλίντον να φορά ένα ακουστικό κατά τη διάρκεια εκείνης της εκδήλωσης. Οι ιστότοποι ελέγχου δεδομένων PolitiFact και Snopes είχαν εξετάσει και απορρίψει τους ισχυρισμούς για το μυστικό ακουστικό «στο χρώμα της σάρκας».

Kamala Harris wasn’t wearing Nova H1 earring headphones. Quit lying to yourselves. She’s wearing Tiffany Hardwear pearl earrings. See how the Nova earrings only have one stalk coming off of them? See how Kamala’s has two? They’re not even the same thing. pic.twitter.com/zfTXRjEfDr — Daulton (@DaultonVenglar) September 11, 2024

Ανάλογος ισχυρισμός κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές του 2020 ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν φορούσε κρυφό ακουστικό κατά τη διάρκεια του πρώτου ντιμπέιτ μεταξύ του ιδίου και του Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Σεπτεμβρίου 2020

Για την ιστορία, τα κρυφά σκουλαρίκια της Κάμαλα, σύμφωνα με τη σελίδα της εταιρίας, «τοποθετούνται στους λοβούς των αυτιών και προβάλλουν τον ήχο από το εσωτερικό του μαργαριταριού κατευθείαν στο αυτί σας». Η ίδια πηγή προσθέτει ότι «δύο μικροσκοπικά μικρόφωνα υψηλής τεχνολογίας είναι ενσωματωμένα σε κάθε σκουλαρίκι που παρέχουν στον χρήστη κρυστάλλινες τηλεφωνικές κλήσεις και ακύρωση του θορύβου του ανέμου».

someone posted a TikTok of them accusing Kamala of wearing nova audio earrings even though it’s the tiffany and co 925 silver hardwear double pearl hinged earrings. And she blocked me right away. We love that pic.twitter.com/0csZrSGp0m — Brooke (@demimysubstance) September 11, 2024

Τα σκουλαρίκια έκαναν το ντεμπούτο τους στο CES [Consumer Electronics Show] στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, τον Ιανουάριο του 2023.

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επεσήμαναν την ομοιότητά τους με ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με διπλό μαργαριτάρι από την Tiffany & Co.

Τo Νewsweek σημειώνει επίσης ότι μια διαδικτυακή αναζήτηση για τα Nova H1 Earrings δείχνει ότι επί του παρόντος δεν φαίνεται να πωλούνται πουθενά και ότι ιστότοπος των προϊόντων NOVA ανακατευθύνεται σε μια άλλη εταιρεία, την Icebach Sound Solutions.

Επιπλέον, στον ιστότοπο της Kickstarter υπάρχουν μηνύματα που εκκρεμούν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο ζητώντας να μάθουν για την κατάσταση παράδοσης των σκουλαρικιών που αγόρασαν, τα οποία φαίνεται ότι δεν παραδόθηκαν ποτέ.

Με πληροφορίες από Newsweek