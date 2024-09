Τραμπ κατά Χάρις: Το Ισραήλ δεν θα υπάρχει σε 2 χρόνια, εάν εκλεγεί

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής η πρώτη ερώτηση ήταν για τον πόλεμο στη Γάζα. «Αν ήμουν πρόεδρος εγώ, δεν θα είχε αρχίσει ποτέ ο πόλεμος αυτός», ισχυρίστηκε ο Τραμπ και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

«Μισεί το Ισραήλ. Εάν εκλεγεί πρόεδρος πιστεύω ότι το Ισραήλ δεν θα υπάρχει σε δύο χρόνια», είπε.

Ισχυρίστηκε δε ότι η Χάρις «μισεί και τον αραβικό πληθυσμό».

Israel will cease to exist if Harris becomes president, Trump claims https://t.co/ygaPEmscKO via @AJEnglish

— Robert Turner (@thechipburner) September 6, 2024