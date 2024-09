Νιγηρία: Φίδια και κροκόδειλοι στους δρόμους μετά από πλημμύρα που διέλυσε ζωολογικό κήπο (βίντεο)

Το 80% των άγριων ζώων που φιλοξενούνταν στον Ζωολογικό Κήπο Σάντα Κιαρίμι, όπως λιοντάρια, βουβάλια και στρουθοκάμηλοι, παρασύρθηκαν από τα νερά και πνίγηκαν. Όμως «κάποια επικίνδυνα ζώα, όπως κροκόδειλοι και φίδια, μεταφέρθηκαν στις κοινότητές μας», ανέφεραν οι αρχές της Πολιτείας Μπόρνο, προτρέποντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Animals escape from the Zoo as Maiduguri faces the worst flood since 1994. pic.twitter.com/FMQwmys0wH

Οι πλημμύρες ξεκίνησαν όταν ένα φράγμα υπερχείλισε λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Maiduguri, the capital of Borno State, is experiencing flood levels not seen since 1994.

It has affected the zoo in the capital, with wild animals seen on the streets.

pic.twitter.com/AnlBKMxVvm

— Nigeria Stories (@NigeriaStories) September 10, 2024