Κομισιόν: Πάει «πίσω» ο ορισμός των Επιτρόπων

Η κ. φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί τώρα με τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στις 9 π.μ.

Τη Δευτέρα, η Σλοβενία ​​πρότεινε τη Μάρτα Κος, μια πρώην πρέσβειρα, η οποία βοηθά στην επίτευξη του στόχου της προέδρου για μια πιο ισορροπημένη Επιτροπή ως προς τα φύλα. Ωστόσο, το σλοβενικό κοινοβούλιο πρέπει ακόμη να υπογράψει αυτήν την αλλαγή, γεγονός που ανατρέπει την ανακοίνωση.

Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε ότι το σλοβενικό κοινοβούλιο «θα δώσει τη γνώμη του για τον προτεινόμενο υποψήφιο για τη θέση του Επιτρόπου την Παρασκευή. Μόνο μετά από αυτό το βήμα η ανάδειξη του υποψηφίου θα είναι πλήρης και επίσημη».

At the request of the @EU_Commission, the presentation by President @vonderleyen of EC structure and portfolios to EP leaders will take place on 17th of September at 9 am CEST in Strasbourg.

Parliament stands ready to open the confirmation hearings process.

1/2

— Delphine Colard (@DelphineColard) September 10, 2024