Μόναχο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο ύποπτος – Δέχθηκε πυρά από αστυνομικούς

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μονάχου, δυνάμεις της πυροβόλησαν εναντίον ύποπτου, ο οποίος χτυπήθηκε και τραυματίστηκε στην περιοχή της πλατείας Karolinenplatz.

Ο ύποπτος φαινόταν να φέρει όπλο κατά τη γερμανική αστυνομία, ενώ σύμφωνα με άλλες αναφορές, πυροβόλησε κατά αστυνομικών που βρίσκονταν στο φυλάκιο μπροστά από το Κέντρο Τεκμηρίωσης για τον Ναζισμό.

Ο ύποπτος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν στοιχεία για την ταυτότητα και τα κίνητρα του υπόπτου.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για άλλα ύποπτα άτομα.

Gunfire is reported in Munich near the Israeli Consulate General

Today is the anniversary of the 1972 attack when terrorists shot 11 Israeli athletes during the Munich Olympics. pic.twitter.com/NTTYdIRqMs

— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2024