Μόναχο: Πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μονάχου, δυνάμεις της πυροβόλησαν εναντίον ύποπτου, ο οποίος χτυπήθηκε στην περιοχή της πλατείας Karolinenplatz.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για άλλα ύποπτα άτομα.

Gunfire is reported in Munich near the Israeli Consulate General

Today is the anniversary of the 1972 attack when terrorists shot 11 Israeli athletes during the Munich Olympics. pic.twitter.com/NTTYdIRqMs

