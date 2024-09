Μακελειό στην Τζόρτζια: Στο ραντάρ του FBI το 2023 ο 14χρονος για απειλές μακελειού σε σχολείο

Ο Κολτ Γκρέι, 14 ετών, αρνήθηκε τον Μάιο του 2023 ότι βρισκόταν πίσω από αναρτήσεις στο διαδίκτυο που περιείχαν εικόνες όπλων, προειδοποιώντας για πυροβολισμούς σε σχολείο.

Όπως αναφέρει το BBC, τον Μάιο του 2023 το FBI έλαβε ανώνυμες πληροφορίες για απειλές σχετικά με πράξεις βίας σε σχολείο με τις σχετικές αναρτήσεις να περιλαμβάνουν φωτογραφίες με όπλα.

.@FBIAtlanta just confirmed the investigation into Apalachee High School alleged shooter Colt Gray in 2023. pic.twitter.com/dn3XVzEJX8

