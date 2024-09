Τουρκία: Ζήτησε και επισήμως να ενταχθεί στους BRICS

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα του Bloomberg, η άποψη της κυβέρνησης του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ότι το γεωπολιτικό κέντρο βάρους απομακρύνεται από τις ανεπτυγμένες οικονομίες, τη στιγμή που η Άγκυρα εμφανίζεται απογοητευμένη από την έλλειψη προόδου στην προσπάθεια ένταξής της στην Ε.Ε. εδώ και δεκαετίες.

Πλέον, κατά τις πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η Τουρκία φιλοδοξεί να καλλιεργήσει δεσμούς με όλες τις πλευρές, παραμένοντας παράλληλα στο ΝΑΤΟ και διατηρώντας καλές σχέσεις και με τη Ρωσία.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από την Τουρκία. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο ο Τούρκος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι «η Τουρκία μπορεί να γίνει μια ισχυρή, ευημερούσα, με κύρος και αποτελεσματική χώρα εάν βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ανατολή και τη Δύση ταυτόχρονα».

Η ομάδα BRICS, που έλαβε το όνομά της από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες. Απέκτησε τέσσερα νέα μέλη στις αρχές του έτους, όταν το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αιθιοπία και η Αίγυπτος προσχώρησαν στις τάξεις της. Η Σαουδική Αραβία προσκλήθηκε να συμμετάσχει, κάτι που ακόμη δεν έχει συμβεί.

Η περαιτέρω διεύρυνση των BRICS θα μπορούσε να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο Καζάν της Ρωσίας, από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη και το Αζερμπαϊτζάν είναι μεταξύ των χωρών που επιθυμούν να ενταχθούν.

